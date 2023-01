Des projets importants en mouvement dans les Basques 

L’année 2022 a mis de l’avant plusieurs dossiers importants dans la MRC des Basques, que ce soit l’avenir de l’Église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, l’offre de nouvelles places en service de garde ou encore la possibilité de regroupements entre certaines municipalités du territoire. Des projets dont le développement sera intéressant à suivre et fera certainement de 2023 une année bien occupée dans les Basques.

L’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles a besoin de subir d’importants travaux de réfection, et bien que son statut patrimonial lui permettra de bénéficier d’une aide financière du gouvernement, la population des Basques devra bientôt se mobiliser pour assurer la préservation et la sauvegarde.

Déjà, un comité de coordination, formé de plusieurs intervenants, est à l’œuvre depuis quelques années. Un grand projet pourrait y voir le jour et davantage de détails seront prochainement partagés. Il s’agirait d’un spectacle d’envergure, unique et à grand déploiement qui pourrait être porteur pour le milieu pistolois. Mais pour arriver, une campagne de financement doit être réussie. Plus de 3,5 M$ devront être amassés dans la communauté, un défi de taille.

CPE

Alors que le manque de places en service de garde a fait les manchettes partout en province au cours de la dernière année, la MRC des Basques a célébré plusieurs victoires à ce niveau. Le CPE La Baleine bricoleuse de Trois-Pistoles a notamment pris les grands moyens afin de développer son réseau de garde éducatif à l’enfance. Déjà, à la fin de la saison estivale, une deuxième demande d’agrandissement du CPE a été acceptée par le ministère de la Famille, ce qui permettra d’ajouter des places à l’offre existante.

En octobre, le CPE La Baleine bricoleuse, en collaboration avec la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, annonçait l’ouverture prochaine d’un CPE dans la salle du conseil municipal sur la rue de l’Église. Un projet qui fait le bonheur de plusieurs familles.

Récemment, le même CPE confirmait également qu’un autre projet-pilote de service de garde en communauté allait voir le jour à Saint-Clément, grâce à l’implication de la Municipalité et de citoyennes motivées. Comme quoi les initiatives sont nombreuses se développent de belle façon.

POSSIBLES REGROUPEMENTS

Les projets de regroupement et de fusion sont plutôt rares dans la région, mais voilà que des municipalités de la MRC des Basques envisagent cette avenue. Les municipalités de Saint-Guy et Lac-des-Aigles (MRC du Témiscouata) ont confirmé en septembre qu’une étude était en cours en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Les élus estiment que cette démarche pourrait être bénéfique pour les deux milieux, mais le cadre offert par l’étude permettra de bien en évaluer les tenants et aboutissants. Dans ce dossier, la MRC des Basques craint toutefois de perdre une partie importante de son territoire.

Dans les derniers jours, en décembre, la Ville de Trois-Pistoles et la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges ont elle aussi confirmé vouloir lancer le même processus. Après une tentative abandonnée en 2011, les nouveaux conseils municipaux estiment que le contexte est favorable pour relancer une étude sur la question. Ils estiment que des gains intéressants pourraient être réalisés en lien avec les échanges de services, la recherche de main d’œuvre et l’accès à des subventions, notamment. Un dossier qui évoluera un cours des prochains mois.

AUTRES

Parmi les autres dossiers en mouvement, il y a celui du centre mutifonctionnel (et de congrès) de Trois-Pistoles. Le préfet Bertin Denis a récemment confirmé que le dossier continuait sa progression et qu’il croyait toujours en son bien-fondé. Il a cependant rappelé que celui-ci doit aller de pair avec un projet hôtelier. Actuellement, les recherches pour trouver un promoteur se poursuivent.

Du côté de la traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins, la Compagnie de navigation des Basques a indiqué avoir connu une bonne saison en 2022 avec des statistiques semblables à celle obtenues avant la pandémie (plus de 32 000 passagers). Au printemps prochain, la chaloupe de sauvetage et le bossoir seront changés. Une réfection des espaces intérieurs du navire est aussi prévue dans un avenir rapproché.

À défaut de pouvoir agrandir le navire, une reconfiguration est dans les plans afin d’accroitre sa capacité, tout en procurant plus de confort aux usagers. Les travaux sont évalués à environ 1 M$ et la Compagnie de navigation des Basques a reçu la confirmation en aout dernier qu’elle bénéficierait d’une aide financière de 749 000 $ du ministère des Transports du Québec pour réaliser ce projet.

Enfin, soulignons aussi qu’une nouvelle cidrerie – créée par l'Atelier de Transformation Agroalimentaire des Basques – finalise actuellement la production d’une série de produits qui seront mis en vente dans les prochaines semaines. L’objectif du projet? Mettre en valeur les produits locaux, tout en permettant aux résidents du milieu de les savourer une fois transformés.

Et le prolongement de l’autoroute 20 dans tout ça? En mars 2022, le prolongement de l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic a été remis au Programme québécois des infrastructures. Le sujet a aussi été évoqué à plusieurs reprises pendant la campagne électorale. Plusieurs candidats ont dit «oui» au prolongement, tout en priorisant l’amélioration de la route 132. Récemment, un grave accident survenu à la hauteur de Saint-Fabien a rallumé le débat, différents intervenants de Rimouski estimant qu’il est essentiel d’aller de l’avant.