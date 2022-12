Bilan de l'assurance récolte 2022 de la Financière agricole du Québec

La Financière agricole du Québec a déposé en décembre son bilan provincial des cultures de même que de l'intervention du Programme d'assurance récolte de l'année en cours. Parmi les 11 677 entreprises agricoles assurées, elle a versé plus de 23,4 M$ à près de 1 267 entreprises ayant subi des pertes indemnisables.

De ce montant, près de 7,3 M$ ont été versés pour les cultures de céréales, de maïs-grain et de protéagineuses et plus de 4 M$, pour l'apiculture. Les valeurs assurées en 2022 représentent plus de 2,2 milliards de dollars. Somme toute, le bilan 2022 de l'assurance récolte traduit une belle saison de cultures.

Au Bas-Saint-Laurent, 1 374 entreprises agricoles sont assurées pour des valeurs représentant plus de 186 M$. De ce nombre, 213 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 1,3 M$, dont près de 611 400 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses et près de 518 800 $ pour le sirop d'érable.

L'hiver a été caractérisé par un faible couvert de neige pour la première partie de la saison et de fortes précipitations à la fin. De la mortalité hivernale a été constatée dans les prairies de foin et des champs de céréales d'automne. Un taux élevé de mortalité a été rapporté dans les ruchers. Celui-ci aurait été causé par l'affaiblissement des ruches en raison d'une saison 2021 sèche favorisant l'infestation des ruches du parasite varroa.

Au printemps, le couvert de neige important et le climat ont obligé plusieurs acériculteurs à pelleter la neige au-dessus des tubulures. La saison acéricole aura tout de même été exceptionnelle tant en quantité qu'en qualité.

Une canicule est survenue au début de mai, la seule de l’été 2022. La croissance rapide du foin en début de saison a favorisé le rendement de la première fauche. Toutefois, la fréquence des précipitations a rendu difficile la production de foin sec et nui à la qualité.

La production de foin s'est déroulée dans les périodes habituelles. Le rendement final a été dans la normale ou supérieur dans la plupart des régions en raison de la température et de l'apport hydrique régulier.

La mi-saison automnale a été plus favorable à la maturation de certaines récoltes par rapport à la normale.Le soya a subi des pertes de rendement par endroits. La récolte des petits fruits s'est conclue avec un rendement dans la normale ou supérieur. Les autres cultures ont eu des rendements majoritairement dans la normale.

En date du 29 novembre 2022, le nombre d'avis de dommages était de 4 149 comparativement à 5 956 à la même période pour 2021 et 5 870 à la même période pour 2020.