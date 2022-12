Près de 1,4 M$ pour le développement régional au Bas-Saint-Laurent

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, ainsi que la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, ont récemment annoncé qu'une somme de 1 353 937 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de 11 initiatives au Bas-Saint-Laurent.

La Société d’écologie de la batture du Kamouraska (SEBKA), pour la bonification des éco-refuges verts (50 000 $), les Perchoirs du Cirque, pour le déploiement de la 2e phase du de son projet d’unité de logements (50 000 $), la Compagnie de navigation des Basques, pour compléter la mise à niveau du traversier L’Héritage 1 (130 500 $), et la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, pour l’embauche d’un chargé de projet (50 000 $), font partie des projets retenus.

Notons que les initiatives ont été choisies par un comité régional devant s'assurer qu'ils répondent aux priorités de développement du Bas-Saint-Laurent. On estime que ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.

L’aide aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

«Ce volet du FRR permet aux élus régionaux d'appuyer financièrement des projets structurants et riches de possibilités pour leur collectivité. Une fois de plus, nous pouvons constater la créativité des gens d'ici et la pertinence des initiatives pour la croissance de leur milieu», a déclaré la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

«Je suis très fier, à titre de président du comité de sélection du volet Soutien au rayonnement des régions du FRR, de présenter le résultat de nos investissements dans l'économie de notre Bas-Saint-Laurent. Les sommes octroyées à ces différents projets contribueront, j'en suis certain, à dynamiser encore plus notre coin de pays. De tous les dossiers que nous avons étudiés, nous avons priorisé ceux qui correspondaient le plus aux objectifs que la région s'était fixés au cours des dernières années. Bravo aux partenaires pour ces belles initiatives, et j'encourage tous ceux et toutes celles qui veulent faire progresser leur secteur d'activité à soumettre une demande dans le cadre de ce programme», a souligné Bertin Denis, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.