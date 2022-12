Hydro-Québec fait le point sur les pannes d'électricité en cours

En ce 27 décembre, plus d'un millier de travailleuses et travailleurs de la société d'État Hydro-Québec étaient encore à pied d'œuvre afin de rétablir le service aux clientes et clients toujours privés d'électricité.

Jusqu'à présent, près de 650 000 foyers ont été rebranchés au réseau d'Hydro-Québec, soit environ 95 % de tous les ménages sans électricité. Depuis le 22 décembre, près de 670 000 clients ont été touchés par des pannes en raison de fortes rafales de vent qui ont soufflé partout dans la province.

À midi le 27 décembre, il restait environ 30 000 ménages en panne au Québec. Les principales régions touchées demeurent la Capitale-Nationale (9 500 foyers), le Saguenay-Lac-Saint-Jean (7 300 foyers) et la Côte-Nord (4 100 foyers). Au plus fort de la tempête, dans la nuit de vendredi à samedi, environ 380 000 personnes étaient en panne.

Au Bas-Saint-Laurent, 1 027 clients sont privés d'électricité, dont 419 dans le secteur de Rimouski. Les autres MRC les plus touchées sont La Matapédia (268 clients), La Mitis (169 clients) et Matane (101 clients). On dénombre toujours quelques clients en panne dans le Témiscouata (43), Les Basques (5) et le Kamouraska (22).

Pour suivre l'évolution de la situation, il est possible de consulter le bilan par région d'Info-pannes. Selon Hydro-Québec, «les délais de rétablissement indiqués sont approximatifs et peuvent varier en raison du nombre de pannes et en fonction des dommages qui sont constatés sur les lieux».

La société d'État souligne que le défi est important puisque des lignes électriques se sont retrouvées au sol en raison des forts vents et des branches d'arbres brisées. Plusieurs endroits d'intervention sont situés dans des secteurs éloignés et permettent de rebrancher un petit nombre de ménages à la fois. «Plus de 50 % des pannes touchent moins de 10 clientes et clients. Pour ces raisons, il est probable que quelques foyers ne puissent être rebranchés que dans quelques jours.»

Pour la sécurité du public, il est primordial de ne pas s'approcher des fils électriques qui sont tombés au sol et d'appeler plutôt le 911 pour faire sécuriser les lieux. Les personnes qui empruntent la route doivent preuve de prudence aux abords des zones de travaux d'Hydro-Québec.

Il faut proscrire l'utilisation des appareils d'éclairage ou de chauffage d'appoint à combustible, des génératrices ou des poêles portatifs conçus pour l'extérieur (barbecue) à l'intérieur des résidences. Le risque d'asphyxie et d'intoxication est important.