Transport RDL fait don de deux moteurs au CFP Pavillon-de-l’Avenir

L’atelier de mécanique de véhicules lourds routiers du Centre de formation professionnelle (CFP) Pavillon-de-l’Avenir s’est momentanément transformé en atelier du père Noël, le 19 décembre. On peut même dire que le propriétaire de Transport RDL y a joué le rôle de «Santa», puisqu’il a procédé à la remise officielle de deux moteurs d’unité de réfrigération de remorque de marque Carrier.

Les équipements étaient coiffés de gros choux rouges pour l’occasion. Pour ajouter à la magie du moment, M. Joncas était accompagné, lors de la remise, de son ancien enseignant, Serge Pelletier, aujourd’hui directeur adjoint du CFP Pavillon-de-l’Avenir.

«Un don comme celui-là nous permet d’aller plus loin dans l’enseignement pratique. Ainsi, nos diplômés arrivent sur le marché du travail bien préparés à manipuler et à réparer une grande variété d’équipements professionnels», a d’ailleurs souligné Serge Pelletier.

Rappelons que ces pièces mécaniques servaient initialement à réfrigérer deux des 160 remorques faisant partie de la flotte de Transport RDL. Le don est d’une valeur de 3 000 $.

«Transport RDL est spécialisé dans la livraison de marchandises à température contrôlée et nous desservons l’Est du Canada. En tant qu’employeur, et pour l‘ensemble de la communauté du camionnage, je trouvais important que les élèves puissent toucher à cette spécialisation», a expliqué Samuel Joncas, président–directeur général de Transport RDL.

De plus, par ce don, Transport RDL désire contribuer aux rêves et aux ambitions professionnelles des élèves, en plus de soutenir le CFP Pavillon-de-l’Avenir dans l’amélioration continue de son programme en mécanique de véhicules lourds routiers. «En tant qu’ancien élève, je souhaite aussi que le CFP puisse continuer de s’affirmer comme un centre de formation professionnelle de premier plan au Québec», a conclu l’homme d’affaires.

UN DON DE NOËL INSPIRÉ PAR UN EMPLOYÉ

Depuis déjà quelques années, Transport RDL collabore avec le CFP Pavillon-de-l’Avenir dans le cadre de la formation de ses employés, et ce, dans différents quarts de métiers. Programmes d’études complets ou certification professionnelle… L’entreprise mise sur la formation pour l’accroissement des compétences de son personnel.

C’est justement lors de sa participation à la formation PEP[1], pour mécaniciens de véhicules lourds, qu’Anthony Roy s’est, en quelques sortes, transformé en petit lutin de Noël. Dans l’atelier du centre de formation professionnelle, il a constaté que les élèves n’avaient pas de moteur d’unité de réfrigération de remorque et, conséquemment, ne pouvaient pas pratiquer l’entretien mécanique sur ce type d’équipement.

«C’est en discutant avec un enseignant du secteur mécanique que je me suis rendu compte que le CFP Pavillon-de-l’Avenir n’avait aucun moteur de «refeer» qui était mis à la disposition des élèves. J’ai donc poussé ma réflexion plus loin, puisque je trouvais ça important que ces futurs mécanos aient l’occasion de se spécialiser en réfrigération et par le fait même puissent avoir de nouvelles opportunités de carrière une fois rendus sur le marché du travail. J’ai par la suite fait les démarches auprès de mon employeur pour que Transport RDL fasse don de deux moteurs au CFP et contribue d’une certaine façon aux objectifs professionnels des élèves. Samuel a donc accepté ma proposition sans hésiter», a raconté M. Roy.

Notons que Samuel Joncas et Anthony Roy sont deux anciens élèves du programme de mécanique de véhicules lourds routiers.