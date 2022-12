Cacouna honorée par l’Association des plus beaux villages du Québec

La Municipalité de Cacouna a été honorée en 2022 par l’Association des plus beaux villages du Québec. Ella remporté un prix Reconnaissance 2022 en raison «de la qualité exceptionnelle de son patrimoine bâti et du soin apporté à sa conservation par la municipalité et tous ses citoyens.»

L’Association des plus beaux villages du Québec cite en exemple la rue du Patrimoine, qui «marie parfaitement les alignements de maisons au patrimoine authentique situées dans un paysage fluvial d’exception.» Cinq prix ont été décernés parmi les 36 villages membres de l’Association.

La mairesse de Cacouna, Suzanne Rhéaume, a reçu ce prix avec fierté et reconnaissance envers l’Association et envers les citoyens qui s’impliquent dans leur milieu. Elle siège au conseil d’administration de l’Association des plus beaux villages du Québec pour la prochaine année.