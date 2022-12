L’Isle-Verte contribuera au chauffage de l’église en 2023

Les citoyens de Saint-Simon-de-Rimouski ont élu leur nouveau maire ce 18 décembre lors des élections partielles de la municipalité. Denis Marcoux a reçu 127 votes et son adversaire, Anne-Julie Fournier en a récolté 107. Malgré son souhait d’une victoire plus éloquente, M. Marcoux est heureux du dénouement et se dit prêt à travailler pour apporter ...