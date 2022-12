Hausse de la taxe foncière de 3 % à Trois-Pistoles 

Le compte de taxes des citoyens de nombreuses municipalités québécoises augmentera l’année prochaine, et celui de Trois-Pistoles ne fait pas exception. Les élus pistolois estiment toutefois avoir été justes avec une hausse en deçà du taux d’inflation.

Selon le budget adopté jeudi dernier lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal, le taux d’impôt foncier passera de 1,53 $ à 1,58 $ par tranche de 100 $ d’évaluation à Trois-Pistoles, ce qui représente une augmentation de 3 %. La hausse des taxes de services (eau, égouts et gestion des matières résiduelles) sera aussi de 3 %, a confirmé le maire, Philippe Guilbert.

«On ne voulait pas augmenter trop le taux de taxation du 100 $ d’évaluation. On ne voulait pas y toucher drastiquement […] Je crois qu’on sent sort très bien dans la situation et le contexte», a confié M. Guilbert, au lendemain de l’adoption du budget.

«On n’a pas non plus touché aux services. Il y a évidemment eu des hausses dans les couts, alors il y a des dépenses de plus, mais les services sont les mêmes, l’objectif étant toujours d’offrir les meilleurs possibles aux citoyens. Là aussi, on s’en sort très bien», a-t-il ajouté, ne cachant pas que l’exercice budgétaire a demandé une certaine gymnastique comptable afin d’intégrer la hausse des couts de carburant et l’indexation de certains salaires, notamment.

Les dépenses du budget pistolois 2023 s’élèvent à 8 502 732 $ comparativement à 7 940 273 $ en 2022, soit 562 459 $ en plus. Les loisirs et la culture (environ 1 671 000 $) prennent la plus grosse pointe de ce gâteau, suivis des secteurs de l’administration générale, de l’hygiène du milieu, de l’aménagement, l’urbanisme et le développement, ainsi que de la sécurité publique et du transport. Du côté des revenus, les taxes représentent un peu plus de 4 543 000 $.

L’administration municipale a aussi affecté 967 522 $ des surplus accumulés pour le budget 2023, ce qui a permis de réduire le fardeau fiscal des citoyens pour la prochaine année. Le solde des surplus est maintenant d’environ 770 000 $.

Selon la Ville de Trois-Pistoles, la dette nette s’élèvera à 5 653 923 $ au 31 décembre 2022. Elle est ainsi en basse, considérant qu’elle était de 8 959 600 $ au 31 décembre 2021.

INVESTISSEMENTS PRÉVUS

Du côté des investissements prévus au Plan triennal d’immobilisations (PTI), la réfection de l’hôtel de ville est un projet d’envergure pour lequel l’administration prévoit plus de 1,9 M$ en 2023 et 1,6 M$ en 2024.

La réfection de la piscine et du stationnement est aussi majeure, puisque près de 4,3 M$, plus de 3,5 M$ et 150 000 $ y sont attribués au cours des trois prochaines années.

Le plan comprend également 300 000 $ pour le parc de planche à roulettes (2023), 50 000 $ pour des équipements de soccer (2023) et 160 000 $ pour l’éclairage du stade de baseball (2024). Au total, près de 8,5 M$ devraient être investis dans les loisirs et la culture d’ici la fin de l’année 2024.

Notons aussi que le PTI prévoit un investissement préliminaire de 10 millions de dollars en 2025 pour la réfection de la route Notre-Dame Ouest.

Pour l’année 2023 seulement, les investissements prévus sont ventilés ainsi : 1 946 000 $ pour l’administration, 202 000 $ pour le service incendie, 2 229 000 $ pour les travaux publics et 4 738 000 $ pour les loisirs et la culture.