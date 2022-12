Pentes de ski : «Dame nature nous joue des tours»

Dans la région du KRTB, un seul mont de ski a déjà ouvert ses portes officiellement, soit celui de Saint-Mathieu-de-Rioux. Les pistes du Parc du Mont Saint-Mathieu ne sont pas toutes disponibles, mais elles risquent de l’être aux alentours du temps des Fêtes, soit au même moment que l'ouverture du Centre de ski Mont Biencourt et du Centre de plein air familial de Cabano au Mont Pits.

Le Mont Saint-Mathieu a ouvert ses portes le 3 décembre dernier avec trois pistes enneigées artificiellement. Ce 17 décembre, les skieurs pourront dévaler deux nouvelles pistes et les tout-petits auront accès à la pente-école. «Les températures sont tellement douces que nous ne sommes pas à pleine capacité de production d’enneigement, car il ne fait pas assez froid», a indiqué la nouvelle directrice générale, Annie Couture.

«Plus il y a de neige, plus il a de monde», confie-t-elle. Somme toute, depuis le début des activités, Mme Couture remarque un bel achalandage à la montagne de ski. Elle s’attend à accueillir encore plus de personnes à mesure que la nouvelle année se rapprochera. En plus, la directrice mentionne qu’il y a maintenant de l’enneigement effectué du côté est du mont, ce qui permettra d’ouvrir ces pistes plus rapidement lorsque la température descendra sous moins cinq degrés Celsius.

En nouveauté cette année, les planchistes pourront profiter d’un parc à neige qui a doublé en superficie. Aussi, un petit village piétonnier de neuf chalets dits «Coolbox» ont été aménagés dans le cadre de la troisième phase de développement du Parc du Mont Saint-Mathieu.

Au Témiscouata, les citoyens devront être plus patients alors que le Centre de ski Mont Biencourt ouvrira ses portes le 26 décembre prochain. «Les gens ont hâte», a souligné la directrice Manon Roussel. Elle se désole de ne pouvoir ouvrir plus tôt en raison du manque de neige. L’an dernier, les 13 pistes étaient accessibles dès le 11 décembre. La station de ski est à la merci de Dame nature.

Grâce à une subvention de l’Unité régionale des loisirs et des sports du Bas-Saint-Laurent de 3 000 $, le mont a pu acheter 40 chambres à air neuves qui s’ajoutent à la quarantaine déjà détenue par le Mont Biencourt.

En ce qui a trait au Centre de plein air familial de Cabano du Mont Pits, l’ouverture était prévue ce 16 décembre. Cependant, en raison des conditions trop douces, Dany Beaulieu, gérant, a mentionné que la mise en œuvre des activités était retardée jusqu’à ce qu’il y ait au moins une chute de 30 centimètres de neige.

Il ne cache pas l’impatience des gens à skier, mais il souligne que les pistes sont encore sur la pelouse. Malgré tout, le centre sera prêt lorsqu’il neigera, puisqu’un investissement de 78 000 $ a permis l’installation d’une cinquantaine de nouveaux pommeaux neufs sur le remonte-pente.