Transport Vas-Y déploie un quatrième minibus sur le territoire

Transport Vas-Y inc. annonce l’arrivée d’un quatrième minibus qui circulant sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup (à l’exception de Saint-Cyprien) depuis le 7 décembre dernier. Cet ajout permettra de desservir encore plus efficacement la clientèle en transport adapté et collectif.

En opération depuis 1989, Transport Vas-y offre à tous les résidents de la MRC un service de transport sur réservation au coût de 4,25 $ par déplacement. Le nouveau minibus aux couleurs de Maxi Rivière-du-Loup, rendra le service plus accessible avec un nouvel itinéraire et une présence accrue.

Transport Vas-Y dessert les municipalités de Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-du-Portage, Saint-Alexandre, Saint-André, Saint-Antonin, Saint-Arsène, Saint-Épiphane, Saint-Hubert, Saint-Modeste, Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-François-Xavier-de-Viger et Rivière-du-Loup. Pour toute information : 418 862-8005