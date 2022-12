Consultation publique sur l’avenir de Saint-Clément 

Une grande consultation publique avait lieu à Saint-Clément, le samedi 12 novembre dernier. En collaboration avec la SADC des Basques et la MRC les Basques, la Municipalité de Saint-Clément a organisé cette consultation auprès de sa population afin de créer et d’investir un espace de réflexion et de discussion sur l’avenir du village.

Cet événement s’inscrivait dans la mise sur pied d’un plan stratégique de 5 ans qui a pour but d’orienter de futurs projets de développement pour Saint-Clément.

La Municipalité est heureuse d’avoir accueilli plus de 60 citoyennes et citoyens lors de cette journée où les participants ont pu partager librement leurs idées et projets pour l’avenir de leur village. Un déjeuner préparé par le restaurant le Petit Régal était d’ailleurs offert gratuitement aux personnes présentes.

Le dépôt du plan stratégique de Saint-Clément devrait être fait au début de l’année 2023.