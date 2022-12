Le pharmacien Jean-François Desgagné honoré 

Jean-François Desgagné, pharmacien propriétaire affilié à Brunet, à Trois-Pistoles, s’est vu décerner le prix Hygie dans le cadre de la remise des Prix d'excellence 2022 de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), le 18 novembre dernier.

Ce gala annuel vise à honorer des pharmaciens et des pharmaciennes qui contribuent à l’essor de la pharmacie communautaire, par leur «travail exceptionnel» auprès des patients et leur engagement envers les membres de leur communauté.

Le prix remporté par M. Desgagné souligne plus particulièrement sa contribution remarquable auprès de sa collectivité et souligne son engagement au sein de sa communauté en dehors de son champ d’activités professionnelles.

Jean-François Desgagné est engagé auprès des jeunes sportifs et entrepreneurs de la région. Il a notamment fondé le club de soccer FC Trois-Pistoles et a agi à titre de porte-parole régional de Place aux jeunes, un organisme qui valorise l’entrepreneuriat jeunesse.

En ligne avec cette valeur accordée au développement du plein potentiel des jeunes, le pharmacien a également contribué à la mise sur pied du laboratoire de pratique pharmaceutique de l’Université Laval et a supervisé une cinquantaine de stagiaires au cours de sa carrière. L’altruisme de M. Desgagné l’a également amené à s’impliquer auprès de la Maison Desjardins des soins palliatifs et de l’Association du cancer de l’Est-du-Québec.

«Les honneurs du prix Hygie s’ajoutent à la distinction de Fellow de l’Ordre des pharmaciens du Québec, l’une des plus hautes distinctions remises à un pharmacien par l’Ordre pour son implication auprès de ses pairs pharmaciens et de la relève. Ces reconnaissances démontrent à quel point Jean-François est un homme apprécié par sa communauté et une source d’inspiration pour ses collègues pharmaciens et pharmaciennes», a mentionné Jean-Michel Coutu, président Groupe Jean Coutu.

Sur la photo, Jean-François Desgagné entouré de Jean Bourcier, vice-président exécutif et directeur général à l’AQPP, et de Benoit Morin, président de l’AQPP.