Amélie Dionne élue vice-présidente à la Commission de la culture et de l’éducation  

La députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne, a été nommée vice-présidente de la Commission de la culture et l’éducation et membre de la Commission de l’aménagement du territoire, le 6 décembre dernier, lors de la répartition des fonctions pour l’ensemble des commissions.

Une commission est un groupe de travail composé d'un nombre restreint de députés chargés de l'examen des questions relevant de sa compétence. Les commissions ont pour rôle d'étudier, de débattre et de donner un avis sur les projets de délibération.

«Je suis heureuse et très motivée par ces nouveaux mandats qui me sont confiés. L’éducation et la culture jouent un rôle essentiel dans le développement de nos communautés et font partie des grandes priorités de notre gouvernement», a partagé Amélie Dionne.

«D’autre part, c’est sans hésitation que j’ai aussi accepté de siéger au sein de la Commission de l’aménagement du territoire, afin de mettre à profit mes années d’expérience comme conseillère municipale. Par ailleurs, j’ai à cœur de renforcer l’accompagnement offert aux municipalités régionales de comté (MRC) dans leurs démarches de planification en aménagement du territoire.»