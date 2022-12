Avis d’ébullition préventif à Pohénégamook

La députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne, a annoncé des investissements plus de 3 millions $ dans la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata, le 6 décembre, afin d’assister les municipalités dans la planification, l’amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal. Ces sommes ...