L’enregistrement des chats deviendra facultatif à Rivière-du-Loup

La toute nouvelle Bibliothèque Françoise-Bédard rénovée et agrandie ouvrira officiellement ses portes du 67, rue du Rocher ce lundi 12 décembre, à 13 h. Il aura fallu à peine cinq semaines aux membres du personnel pour venir à bout du déménagement et du classement des centaines de boîtes et des quelque 90 000 documents rapatriés de divers lieux ...