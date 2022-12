La Bibliothèque Françoise-Bédard rouvre ses portes le 12 décembre

La toute nouvelle Bibliothèque Françoise-Bédard rénovée et agrandie ouvrira officiellement ses portes du 67, rue du Rocher ce lundi 12 décembre, à 13 h.

Il aura fallu à peine cinq semaines aux membres du personnel pour venir à bout du déménagement et du classement des centaines de boîtes et des quelque 90 000 documents rapatriés de divers lieux d’entreposage. L’équipe est maintenant impatiente de retrouver tant les habitués que les futurs abonnés, attirés par la découverte des nouvelles aires.

Si les portes ouvriront exceptionnellement à 13 h le 12 décembre, les heures régulières de service seront les lundi de 10 h à 17 h, mardi de 12 h à 20 h, mercredi de 10 h à 20 h, jeudi et vendredi de 12 h à 20 h, samedi de 10 h à 17 h et dimanche, de 12 h à 17 h.

Dès la première fin de semaine, les citoyens sont invités à une grande vente de livres, histoire de faire place nette après avoir déménagé puis élagué les collections. Celle-ci aura lieu du 16 au 18 décembre au foyer de la Maison de la culture, plus précisément le vendredi de 17 h à 20 h, le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 13 h à 17 h. Naturellement, la Ville réserve par ailleurs des annonces et des nouveautés pour souligner l’ouverture de la bibliothèque qui seront dévoilées ces prochains jours.

Finalement, bien que les frais de retard soient abolis, rappelons que la date d’échéance des prêts en circulation au moment du déménagement avait été reportée au 9 janvier 2023 pour faciliter la transition à la réouverture.