Techniques de pharmacie : le Cégep de Rivière-du-Loup dévoile ses nouveaux laboratoires

Le Cégep de Rivière-du-Loup présente les premières photos de ses nouveaux laboratoires en Techniques de pharmacie. Après des travaux majeurs et des acquisitions d'équipements spécialisés, les étudiants du programme de trois ans peuvent maintenant évoluer dans un environnement à l'avant-garde.

Les différentes équipes du Cégep s’affairent actuellement à l’installation des derniers équipements, dont le matériel informatique qui sera reçu et mis en place dans les prochaines semaines.



Les nouveaux laboratoires incluent des appareils et des logiciels de pointe utilisés en pharmacie communautaire et en pharmacie d'établissement de santé. Sur place on y trouve, entre autres, un robot pour comptage automatique de comprimés et capsules, une emballeuse permettant l'ensachage et la distribution des médicaments, un cabinet automatisé pour la gestion des médicaments lorsque la pharmacie est fermée et des hottes stériles pour les préparations exemptes de particules et de bactéries.



Le printemps dernier, ce nouveau programme qui a fait son entrée en 2021 dans le réseau collégial a fait l'objet d'une annonce du gouvernement à propos du rangement salarial de ses diplômés. En effet, les techniciens en pharmacie peuvent obtenir jusqu’à 34 $ de l’heure en salaire selon le nouveau rangement salarial temporaire pour les techniciens en pharmacie dans les établissements de santé. Après l'obtention de leur diplôme, ces professionnels seront autonomes, accompliront plusieurs tâches techniques, administratives et cliniques et pourront même gérer une équipe de techniciens.



Les futurs étudiants peuvent visiter les nouveaux laboratoires en contactant l’enseignante responsable du programme, Julie Bélanger, au 418 862-6903, poste 2641 ou par courriel à l’adresse [email protected]