Amélie Dionne souligne le 30e anniversaire du journal Info Dimanche

La nouvelle députée de la circonscription de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Amélie Dionne, a profité de l’un de ses premiers temps de parole au salon bleu de l’Assemblée nationale de Québec pour souligner la 30e année d’existence du journal Info Dimanche, le 2 décembre.

Appelée à prendre la parole par le vice-président de l’Assemblée nationale, le député Frantz Benjamin, Mme Dionne a lu une allocution dans laquelle elle félicite l’équipe pour les trois dernières décennies qu’elle a consacré à partager l’information et à collaborer avec le milieu dans les MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques.

«Info Dimanche se distingue par sa disponibilité dans chacun des foyers, par l’engagement de son équipe à couvrir la nouvelle sur son grand territoire et par son implication dans le milieu afin de mettre en lumière sa communauté», a déclaré Amélie Dionne devant les élus provinciaux.

«Info Dimanche, c’est aussi 30 ans à gravir les échelons technologiques afin de demeurer un diffuseur d’exception, attractif et accessible. Bon 30e à toute l’équipe et merci de faire rayonner notre belle circonscription!», a-t-elle plus tard ajouté.

Mme Dionne a également rappelé qu’elle avait elle-même collaboré avec l’équipe du journal pour la rédaction des trois livres du projet «Leur histoire, leurs succès» mettant en valeur plusieurs centaines d’entreprises des MRC de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques.

Le premier volume de la première édition du journal Info Dimanche a été distribué à la porte des citoyens de la région, le 16 aout 1992. Un quart de siècle plus tard, la passion et l’intégrité qui ont toujours été le leitmotiv de ses artisans sont encore au rendez-vous.

Distribué à plus de 31 400 copies, présent sur le web avec infodimanche.com visité plusieurs centaines de milliers de fois par mois, Info Dimanche assure aussi une présence marquée sur les réseaux sociaux, notamment avec Facebook, alors que plus de 29 000 personnes y suivent l’actualité d’ici.