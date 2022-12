Les Grands Amis du KRTB déploient le Mentorat 16-21

Les Grands Amis du KRTB, de la région de Matane et de la Vallée annoncent le déploiement de Mentorat 16-21 sur leurs territoires. À la suite de la signature d’un protocole d’entente avec la Direction de la Protection de la Jeunesse du Bas-Saint-Laurent, les trois organismes sont en mesure d’offrir ce service aux jeunes de 16 à 21 ans qui terminent leur cheminement en centre jeunesse ou en famille d’accueil afin de faciliter leur transition vers la vie adulte.

En effet, passé le cap de la majorité, de nombreuses ressources d’aide ne sont plus disponibles pour les jeunes qui ont été accompagnés en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Les besoins sont pourtant bien réels, puisqu’il est souvent temps de chercher un emploi, trouver un logement, gérer son budget, etc. Avec un faible soutien familial, peu de ressources financières et des séquelles d’expériences difficiles, le défi est de taille.

En réponse à la Commission Laurent qui recommandait de mettre en place un programme de soutien destiné aux jeunes adultes qui ont un historique de placement, le ministère de la Santé et des Services Sociaux a décidé d’initier un projet-pilote. De là est né le Mentorat 16-21, porté dans le reste de la province par les Grands Frères Grandes Sœurs du Québec. Ce programme consiste à jumeler les jeunes qui le désirent avec un adulte bénévole. Le partage d’activités régulières leur permettra de bâtir un lien significatif et durable hors du cadre des services sociaux. L’objectif est de favoriser l’acquisition de compétences émotionnelles et sociales par les jeunes, de stimuler plusieurs aspects de leur développement, d’améliorer leur santé mentale et d’accroître leur implication scolaire et sociale.

Pour favoriser un meilleur départ dans la vie adulte aux jeunes visés, l'accompagnement par un adulte bénévole peut faire une grande différence. Les Grands Amis sont donc en plein recrutement de mentors. Les trois organismes sont à la recherche d’adultes de 25 ans ou plus qui ont quelques heures de libres aux deux semaines. Une entrevue sera effectuée avec les candidats ainsi qu’une vérification des antécédents judiciaires. Les mentors seront formés avant le jumelage et auront accès au support régulier des intervenants des Grands Amis.

Pour s’informer ou déposer sa candidature, il suffit de contacter Les Grands Amis de votre territoire.