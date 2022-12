Mobilisation pour préserver la grotte Notre-Dame-de-la-Côte

La grotte Notre-Dame-de-la-Côte de L’Isle-Verte a manqué d’amour au cours des dernières années, des fissures sont visibles au plafond de la structure de ciment. Pour y remédier, les Chevaliers de Colomb du conseil Seigneur Côté (10096) ont lancé une campagne de financement pour la restauration de ce lieu communautaire bâti en 1954.

Cette initiative est portée par l’ex grand chevalier Daniel Gagnon et par le grand chevalier Guy Bérubé. «Il faut conserver le patrimoine de L’Isle-Verte et s’assurer de conserver le site historique qui a été construit par les mains de nos ancêtres», explique Guy Bérubé. Sous l’alcôve, de nombreux cierges brulent en souvenir des Chevaliers de Colomb décédés, accompagnés d’une statue de la Vierge.

Les Chevaliers de Colomb sont propriétaires de la grotte depuis le 18 janvier 2000 et ils sont responsable de son entretien. Des murets de béton devront être remplacés et le jointage des pierres, refait. Les travaux sont estimés à 33 442 $. Tant les citoyens que les organismes, les élus, la MRC et les entreprises ont été sollicités.

La grotte avait été construite en 1954 par des artisans de L’Isle-Verte pour l’année mariale (de la Vierge Marie) proclamée par le pape Pie XII. Elle est située sur la rue Notre-Dame, qui mène à Saint-Paul-de-La-Croix, à quelques centaines de mètres de la voie ferrée. Presque tout le travail de construction de la grotte a été fait bénévolement. Selon un document sur l’historique de la grotte préparé par Alain Bélanger pour les Chevaliers de Colomb du conseil Seigneur Côté, le terrain où se trouve la grotte a été donné par Léontine April.

La construction a débuté le 30 aout 1954 sous la responsabilité du maçon Arthur Migneault. Roland Ouellet (sacristain), Benoit Côté, Joseph Caron, Hervé Bélanger, Charles-Eugène Bélanger et Antoine Marquis ont tous contribué à la construction de cette grotte. Plusieurs personnes ont acheté une pierre servant à la construction de l’autel et au mur de délimitation du terrain.

Les Chevaliers de Colomb du conseil Seigneur Côté souhaitent préserver ce lieu religieux commémoratif bâti par les ancêtres de nombreux citoyen de L’Isle-Verte pour les années à venir.