Gaston Pelletier n’est plus président de la Fabrique de Saint-Patrice 

La Fabrique de Saint-Patrice de Rivière-du-Loup n’a plus de président à court terme. Gaston Pelletier, qui occupait le poste depuis décembre 2020, a récemment été poussé vers la sortie par le Diocèse de Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

M. Pelletier a confirmé avoir reçu une lettre enregistrée dans laquelle on lui apprenait qu’il n’était plus l’homme de la situation et qu’il était donc mis à pieds, le 28 novembre.

Appelé à réagir, il a indiqué qu’il allait prendre quelques jours avant de faire une sortie publique. Celle-ci pourrait avoir lieu la semaine prochaine.

Selon nos informations, Gaston Pelletier avait récemment reçu un ultimatum du Diocèse. On lui demandait de démissionner, ce qu’il a refusé de faire, estimant n’avoir rien à se reprocher «sauf d’avoir bousculé l’establishment religieux de la région».

M. Pelletier juge qu’il a défendu les paroissiens et les finances de la Fabrique depuis sa nomination. Il est toutefois évident qu’il n’était pas toujours sur le même diapason que le Diocèse. Certaines décisions (et façons de travailler) lui auraient été reprochées.

Ces derniers mois, Gaston Pelletier a travaillé sur plusieurs dossiers, dont la réfection du clocher de l’église Saint-Patrice. L’avenir de l’église Saint-François-Xavier a aussi toujours été sur sa table de travail.