Lancement de la 14e campagne d’achat local au Kamouraska

L’école primaire de Saint-Modeste n’a plus rien à envier aux autres établissements scolaires de la région, même qu’elle fera sans doute l’envie de plusieurs communautés du territoire au cours des prochaines années. Complètement réaménagés, agrandis et rénovés, les nouveaux locaux ont été inaugurés le 28 novembre. Déjà, on estime qu’ils pourraient ...