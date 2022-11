Finale des Jeux du Québec : 100 jours avant le grand rendez-vous

Le décompte est officiellement lancé : c’est dans 100 jours que la ville de Rivière-du-Loup accueillera des milliers de jeunes athlètes de la province dans le cadre de la 56e Finale des Jeux du Québec. Après deux faux départs, le comité organisateur est toujours aussi motivé et déterminé à donner le fameux coup d’envoi de cette grande fête du sport amateur en mars prochain.

Composé de trente employés, le comité qui chapeaute l’événement entre d’ailleurs dans sa phase cruciale de mise en place de ses activités. La fébrilité est présente. Après tout, voilà maintenant six ans que Rivière-du-Loup sait qu’elle célébrera les 50 ans de la Finale des Jeux du Québec, là où tout a commencé en 1971.

«Nous en sommes à attacher les nombreux fils entre tous nos secteurs d’activité et entre tous nos sites, résume Karine Malenfant, directrice générale du COFJQ – 2022. Pour cette étape, nous travaillons main dans la main avec nos partenaires institutionnels, comme la Ville de Rivière-du-Loup, le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup et le Cégep de Rivière-du-Loup.»

«Nous sommes très confiants et excités, puisque nous somme exactement là où on doit être à 100 jours des Jeux […] Ls gens qui travaillent avec nous sont mobilisés et il sont présents pour les bonnes raisons. Ils veulent que ça fonctionne. On a hâte d’accueillir la visite.»

Sans surprise, l’organisation de ce rendez-vous à grand déploiement représente un défi de taille à différents niveaux. Actuellement, le comité termine la planification de son réseau de transport, qui comptera neuf circuits d’autobus entre les 17 sites, ainsi que de son service de production alimentaire, qui devra offrir 62 000 repas dans trois cafétérias pendant les neuf jours du rassemblement.

Fait intéressant : le COFJQ – 2022 sera le premier à produire lui-même la nourriture des participants, sans recours à un service de traiteur. L’hébergement des participants, qui occupera 260 classes des écoles primaires et secondaires de Rivière-du-Loup et de Saint-Pascal, est un autre dossier complexe qui chemine bien.

Plus de détails à venir…