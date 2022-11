435, rue Lafontaine : les travaux sont commencés 

Cacouna ne compte pas rester les bras croisés au cours des prochains mois dans le dossier du possible déménagement du lien maritime entre la région et Saint-Siméon. La Municipalité, qui a bien l’intention de convaincre Québec que son port de mer est l’endroit idéal pour accueillir le traversier, souhaite d’ailleurs être plus visible d’ici le ...