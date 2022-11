Cacouna sera plus «vocale» dans le dossier de la traverse 

Cacouna ne compte pas rester les bras croisés au cours des prochains mois dans le dossier du possible déménagement du lien maritime entre la région et Saint-Siméon. La Municipalité, qui a bien l’intention de convaincre Québec que son port de mer est l’endroit idéal pour accueillir le traversier, souhaite d’ailleurs être plus visible d’ici le printemps 2023.

Après avoir choisi la discrétion et le travail dans l’ombre, les élus de Cacouna comptent profiter du temps qui leur reste avant le dépôt de l’étude d’opportunité de la Société des traversiers du Québec (STQ) pour manifester leur objectif et exposer leurs arguments.

Pour les aider à atteindre leur but, ils ont aussi récemment fait appel aux services de la firme Fernández relations publiques. Selon la résolution du conseil, un montant maximal de 13 800 $ sera pris dans les surplus accumulés pour l’octroi d’un contrat ponctuel.

La mairesse de Cacouna, Suzanne Rhéaume, explique que la possibilité d’utiliser les services d’une firme privée était évaluée depuis un bout de temps dans ce dossier. Celle choisie est spécialisée dans les dossiers municipaux et aura le mandat d’appuyer la Municipalité qui n’a pas la chance de pouvoir compter sur un service de communications.

«Maintenant que la saison estivale et que les élections provinciales sont derrière nous, nous souhaitons être plus vocaux dans le dossier de la traverse. Mais nous voulons le faire de la bonne façon avec un message organisé, structuré et clair pour bien représenter notre municipalité et nos citoyens», a-t-elle mentionné.

Mme Rhéaume concède que la Municipalité a été plus discrète ces derniers mois, ce qui ne l’a toutefois pas empêchée d’être très active sur le terrain. «C’est d’ailleurs ce que j’avais dit au ministre [François] Bonnardel en février dernier. Il ne faut pas associer le manque de bruit à un manque d’intérêt, puisque nous sommes toujours très intéressés par ce dossier-là», assure-t-elle.

«Nous voulons seulement faire les choses de la bonne façon, et la firme viendra nous épauler pour faire des représentations auprès du gouvernement, notamment.»

Déjà, Cacouna a transmis une lettre à la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, afin de se présenter et faire valoir ses arguments. Il s’agit d’une première étape qui devrait ouvrir la voie à d’autres actions qui seront prises au cours des prochaines semaines.

La Municipalité de Cacouna croit toujours que son port de mer est tout indiqué pour accueillir le traversier assurant la liaison maritime entre Charlevoix et le Bas-Saint-Laurent. Suzanne Rhéaume estime d’ailleurs que la mission commerciale du traversier va de pair avec le mandat industriel et commercial du port.

Le quai en eau profonde est aussi un atout de taille, selon elle, afin de sauver les couts de dragage, tout en prolongeant le service de traversier dans la saison. Elle y voit une opportunité exceptionnelle pour le développement économique et touristique de l’ensemble de la région.

«C’est un dossier très important pour Cacouna et nous sommes convaincus d’être le meilleur endroit pour la traverse, ça n’a pas changé», a-t-elle déclaré.

Les conclusions de l'étude d'opportunité de la STQ seront aussi connues au printemps prochain, possiblement en mars.