Solidarité logement Rivière-du-Loup est là pour rester

À la suite d’une seconde partie de la tournée régionale «Les droits des locataires, ça se défend!», dont la première rencontre s’est déroulée le 25 mai dernier, l’organisme Solidarité logement Rivière-du-Loup (SLRDL) a été officiellement fondé ce 22 novembre. Samuel St-Denis Lisée qui œuvre depuis bientôt près d’un an sur le territoire louperivois souhaitait prolonger l’aide donnée aux citoyens. «C’est vraiment un besoin», souligne-t-il.

Alexandre Cadieux de Comité logement Bas-Saint-Laurent soutient qu’il devait y avoir organisation du logement à Rivière-du-Loup. «C’est devenu une nécessité d’avoir une présence physique, d’avoir quelqu’un sur place qui connait les enjeux et problématiques qui touchent les Louperivois», assure-t-il. L’organisme pour lequel il travaille est situé à Rimouski, mais s’occupe de tout le territoire bas-laurentien. Au fil des années, les membres se sont rendu compte de l’augmentation des demandes provenant de Rivière-du-Loup et se sont aperçus que la réalité des locataires divergeait de ceux de Rimouski.

C’est de là qu’est venue l’idée de concevoir SLRDL qui permettra, à long terme, d’aider les citoyens à défendre leurs droits, à les accompagner et les informer ainsi qu’à travailler au développement de logements sociaux. «On voit la différence depuis que Samuel est là et je pense que c’est juste le début, qu’on peut continuer à faire de belles affaires avec ce projet-là», confie M. Cadieux.

Un organisme comme SLRDL qui participe à des projets comme «Les droits des locataires, ça se défend!» et s’implique un peu partout dans la communauté lui permet d’être visible et, d’éventuellement, aider davantage de personnes dans le besoin. «Dans un contexte de crise du logement, ce qu’on voit c’est qu’il y a plus de propriétaires qui essaient de contourner la loi ou de ne pas la respecter à la lettre», explique M. St-Denis Lisée.

Rappelons qu’en juillet dernier, il avait partagé que la Coopérative d’habitation de Rivière-du-Loup, dont il fait partie, travaillait à transformer l’ancien monastère des Clarisses en appartements à prix modiques et que des idées de développement étaient dans l’air pour les terrains vacants à proximité du bâtiment.