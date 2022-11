La SNEQ rend hommage aux bénévoles

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, pourra compter sur une équipe compétente, dévouée et au service des citoyens de la circonscription. Élu depuis un peu plus d’un mois, M. Rivest a su réunir des gens d’expérience et bien ancrés dans le milieu qui sauront servir efficacement les habitants de la région. Johanne Cyr, bien connue pour ses ...