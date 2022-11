Re-Source Familles lance sa campagne de financement annuelle

Re-Source Familles lance sa campagne annuelle de financement dans la cadre de son 25e anniversaire. Comme à chaque année depuis 1998, l’ensemble des résidents et entreprises de son secteur, soit Saint-Pierre-de-Lamy, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Cabano et Notre-Dame-du-Lac) recevront un pamphlet par la poste.



L’an passé, grâce à l’appui de la population et des entreprises, l’organisme a amassé 42 070, 83 $. Ce montant a permis la réalisation de travaux majeurs sur le nouveau bâtiment tels que la réfection de l’entrée et de la salle de bain, l’aménagement d’une cuisine fonctionnelle pour les familles et d’une salle d’atelier.

L’organisme fera une activité «Portes Ouverte» le samedi 26 novembre afin d’inviter les familles, les donateurs et la population à visiter ses nouveaux locaux. Cette année, la campagne de financement permettra à la population de faire l’acquisition ou le renouvèlement de la carte de membre et de soutenir financièrement l’organisme dans la réalisation de sa mission et de ses activités qui sont offertes en grande majorité gratuitement.

Pour plus d’informations sur l’organisme, il faut visiter le www.re-sourcefamilles.org ou contacter l’équipe au (418) 854-6567.