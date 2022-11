Diane Langlois élue présidente

Directrice générale à la Maison Desjardins, Diane Langlois a récemment été nommée présidente du conseil d'administration de l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec.

«Cette nomination témoigne de la notoriété de la Maison. La Maison Desjardins est connue et reconnue pour son expertise, son leadership et son dynamisme au Québec. Le conseil d'administration, tout comme Mme Langlois, sont donc heureux de collaborer à l'amélioration des soins palliatifs offerts au Québec via son apport et sa contribution au conseil d'administration de l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec», déclare Cyr Dumas, président du CA de la Maison Desjardins.

Les maisons de soins palliatifs, incluant la Maison Desjardins, sont des organismes à but non lucratif dont le financement est assuré à environ 50 % par le ministère de la Santé et des services sociaux. L'autre moitié provient des sommes amassées lors des activités de financement et des dons reçus de la collectivité.

L'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de regrouper, soutenir, représenter et défendre les intérêts de ses membres, soient 36 maisons de soins palliatifs en opération et 5 maisons en projet réparties partout sur le territoire du Québec.