La Grande journée des tout-petits à Témiscouata-sur-le-Lac

Les partenaires en petite enfance de COSMOSS Témiscouata ainsi que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac invitent les jeunes familles du Témiscouata à venir célébrer la Grande journée des tout-petits le 20 novembre, entre 9 h 30 et 15 h, au Centre récréatif PGR à Témiscouata-sur-le-Lac.

Lors de ce rendez-vous festif et convivial, les familles du Témiscouata ayant des enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) pourront profiter des toutes nouvelles installations du Centre récréatif PGR tout à fait gratuitement. Plusieurs activités attendent les tout-petits incluant les jeux d’eau et le parc intérieur, des jeux gonflables, et plus encore. Des collations seront offertes et un espace sera réservé aux familles qui apporteront leur pique-nique.

«Depuis nombre d’années, le milieu municipal se mobilise autour de la clientèle des 0-5 ans et l’implication de chacun des partenaires est primordiale puisqu’elle a permis des avancées importantes permettant d’offrir à chacun des enfants du territoire des chances égales de se développer et de se réaliser en vue d’une entrée scolaire réussie», indique le maire de Témiscouata-sur-le-Lac et directeur général du CPE les Calinours, Denis Blais.

Organisé pour souligner la Journée mondiale de l’enfance, cet événement est rendu possible grâce à divers partenaires organisateurs : CPE les Calinours, Re-Source Familles, Acti-Familles, Maison de la famille du Témiscouata, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et l’équipe COSMOSS Témiscouata.