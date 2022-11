Un Café Internet pour les jeunes dans le besoin

Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata a inauguré son Café Internet à ses locaux le 15 novembre dans le cadre de son 25e anniversaire. Un investissement de 50 000 $ a permis à l’organisme de concrétiser le projet. Julie Beaulieu, directrice générale du carrefour, espère que le nouvel espace dynamique attirera plus de jeunes au 800-A, rue Commerciale Nord.

«Le but c’était vraiment de répondre à un besoin nouveau et grandissant des jeunes», soutient la directrice générale. Dans les dernières années, elle mentionne que la technologie est devenue un incontournable pour travailler et étudier. Ainsi, l’organisme a voulu créer un endroit convivial pour les jeunes de 16 à 35 ans et mettre à leur disposition une connexion Internet et du matériel informatique pour ceux qui n’en ont pas à la maison.

Certaines régions de la MRC de Témiscouata ne sont pas encore desservies par le réseau internet. Mme Beaulieu ajoute que certains jeunes n’ont pas en leur possession la technologie nécessaire pour réaliser des travaux en raison d’un statut de pauvreté ou autre. Ainsi, ces derniers pourront profiter des locaux du Carrefour jeunesse-emploi du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Tous les services offerts, soit l’Internet, l’accès au matériel informatique et les breuvages, seront gratuits pour la clientèle.

Julie Beaulieu souhaite que le café attire de nouveaux jeunes au carrefour, ceux qui ne seraient pas nécessairement venus auparavant. Par ce service accessible, elle désire briser leur isolement et être à l’écoute de leurs besoins. «Le Carrefour jeunesse-emploi est devenu un organisme universel pour la jeunesse. On veut vraiment être au cœur des jeunes», soutient la directrice générale. Avoir une présence concrète auprès des jeunes est inestimable selon elle.

Annuellement, le carrefour rejoint environ 400 jeunes, un peu partout sur le territoire. À même ses locaux, ce sont 10 à 15 jeunes qui se pointent chaque jour. Par son Café Internet, l’organisme croit que ces chiffres augmenteront et que cela lui permettra d’aider encore plus de jeunes dans le besoin.