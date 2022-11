Manger frais au Témiscouata

C’est déjà la fin de la saison des trois projets des Jardins collectifs : un jardin pour demain, pour Le rang partagé qui consiste à semer des jardins afin d’offrir la production en don et pour Les frigos libre-service qui accueillent les dons alimentaires et les partagent dans les communautés.

JARDINS COLLECTIFS : UN JARDIN POUR DEMAIN

Ce projet vient de terminer sa cinquième année de développement. Ce sont 18 municipalités qui participent avec 22 jardins. En plus d’offrir des légumes frais aux participants, le projet Un jardin pour demain favorise les échanges et la transmission des savoirs entre les générations. Aussi, le projet offre une deuxième vie aux espaces vides au centre des municipalités et permet aux citoyens de développer un sentiment d’appartenance envers leur communauté. C’est plus de 450 jeunes dans les écoles et terrains de jeux qui ont été rejoints par les activités qui ont été offertes.

LE RANG PARTAGÉ

Cette initiative s’adresse à tous les Témiscouatains qui ont un jardin à la maison et aux maraîchers du territoire. Depuis 2020, l’équipe produit 0,5 hectare en maraîchage qui a permis d’approvisionner les frigos libres-services de façon mémorable. Cette année la générosité était au cœur des communautés.

LES FRIGOS LIBRE-SERVICE

C’était la quatrième année du projet de frigos libre-service. Il a encore une fois permis de recevoir les dons de fruits et légumes dans des frigos de juillet à début novembre. Ce projet a aidé à diminuer le gaspillage et à donner aux suivants. Les frigos étaient accessibles à : Auclair, Dégelis, Packington, Pohénégamook, Rivière-Bleue, Saint-Louis-du-Ha ! Ha !, Saint-Athanase, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Eusèbe, Témiscouata-sur-le-Lac secteurs Cabano et Notre-Dame-du-Lac. À noter que les frigos d’Auclair, de Pohénégamook et de Témiscouata-sur-le-Lac secteur Cabano demeurent accessibles pendant l’hiver.

Pour des informations supplémentaires, il faut contacter Byanka Belisle, chargée de projet par intérim au (418) 854-1580 ou au [email protected]