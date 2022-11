Santé et bien-être : les besoins des hommes toujours aussi importants 

Les hommes sont toujours aussi nombreux à vivre avec des problèmes de détresse, d’anxiété et d’isolement au Bas-Saint-Laurent. Heureusement, les demandes d’aide sont aussi en grande progression dans la région, puisque l’organisme Trajectoire Hommes du KRTB a observé une hausse de 49 % des demandes dans la dernière année seulement. Un constat intéressant, bien qu’il reste encore beaucoup à faire et des tabous à briser.

C’est tout ce contexte que l’organisme régional et le CISSS du Bas-Saint-Laurent ont rappelé d’une voix commune à l’approche du 19 novembre, la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. Cette année, celle-ci sera déroulera sous le thème «Parler, ça fait du bien», invitant les hommes à s’ouvrir et à extérioriser leurs sentiments.

L’objectif de cette journée est d’ailleurs de sensibiliser la population aux réalités masculines, tout en faisant la promotion de toutes les actions qui peuvent contribuer à la santé physique et mentale des hommes.

«C’est possible que ça aille moins bien, et on a le droit de moins bien aller, mais c’est aussi primordial de demander de l’aide, que ce soit auprès de proches, d’amis ou encore de services et ressources offerts dans la région», a souligné Frédéric Audibert, coordonnateur des services en santé mentale et dépendance au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Il souligne qu’il est notamment possible de rejoindre en tout temps la ligne Info-Social en composant le 811, option 2, pour obtenir une aide confidentielle et sans jugement, 24/7.

Dans la région, l’organisme Trajectoires Hommes du KRTB est aussi une ressource de premier plan. Sensibilisation, prévention, intervention…son équipe agit à tous les niveaux depuis maintenant plus de 30 ans.

«On se déplace partout sur le territoire, même au Témiscoauta, au Kamouraska ou dans les Basques. Les interventions téléphoniques et par visioconférence sont possibles. On veut vraiment être disponibles pour les hommes, peu importe ce qu’ils ont besoin», souligne son directeur, Luc Laforest.

Selon une enquête récente menée par le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, 70 % d’entre eux se disent préoccupés par leurs relations familiales, 68 % affirment vivre un sentiment d’isolement et 67 % sont inquiets de leur santé mentale.

De plus, les hommes québécois – et plus particulièrement ceux âgés de 18 à 24 ans – souffriraient de détresse psychologique élevée. Une proportion de 14 % qui a pratiquement doublé entre 2020 et 2021.

«Malheureusement, on sait que les hommes n’ont pas tendance à demander de l’aide de façon naturelle. C’est pourquoi il faut marteler l’importance de parler et de s’ouvrir», a rappelé Frédéric Audibert.

DEMANDES D’AIDE À LA HAUSSE, MAIS…

Si les besoins des hommes sont toujours aussi présents, ils sont aussi de plus en plus nombreux à demander de l’aide, signe que les campagnes ciblées (comme celle du 19 novembre) portent fruit, même s’il y a toujours place à l’amélioration.

Chez Trajectoires Hommes du KRTB, on a remarqué une hausse des demandes de 49 % au cours de la dernière année. Sur quatre ans, la statistique s’élève à 102 %.

«Les chiffres parlent d’eux-mêmes, les besoins sont criants», a analysé Luc Laforest. «Certains hommes sont référés directement du CISSS, mais ils sont de plus en plus nombreux à appeler d’eux-mêmes, ce qui est une excellente nouvelle.»

Le directeur ne cache toutefois pas avoir besoin de ressources pour poursuivre sa mission. «Actuellement, 23 hommes sont en attente pour obtenir des services, et ce même si l’équipe a doublé dans les dernières années. Ça prouve qu’on a encore besoin d’être plus nombreux et présents au niveau des effectifs.»

Rappelons que Trajectoires Hommes du KRTB offre également un nouveau service d’hébergement temporaire à même ses locaux de la rue Fraser. Cinq logements, destinés aux hommes en difficulté ainsi qu’aux pères de famille avec leurs enfants, sont disponibles. L’initiative, appelée «Un toit pour nous», est possible grâce à une campagne de financement qui se poursuit encore quelques mois.