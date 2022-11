Héneault et Gosselin déménagera la résidence patrimoniale de la rue Saint-Louis

La résidence patrimoniale de style Queen Anne du 31-33 rue Saint-Louis à Rivière-du-Loup sera bientôt relocalisée au 4 rue Sainte-Anne. Le mandat d’en réaliser la sauvegarde et le déménagement a été confié à la firme Héneault et Gosselin, filiale de Rivière-du-Loup.

Le principal défi du mandat, qui sera complété dans les prochaines semaines, réside dans l’espace restreint à l’intérieur duquel l’entreprise devra manœuvrer. «Il s’agit d’une intervention de haute précision, car après avoir soulevé la résidence, nous devrons effectuer une rotation dans un espace limité pour la placer dans le bon angle et la déposer sur ses nouvelles fondations. C’est toutefois une opération que nous sommes habitués à réaliser dans des environnements et des conditions souvent plus complexes», souligne Simon Gauthier, chargé de projet affecté à ce dossier.

Le déménagement de la propriété à son nouvel emplacement devrait être achevé vers la mi-décembre. L’opération nécessitera la fermeture sporadique de certaines rues ou portions de rues pour faciliter les travaux entre le 29 novembre et le 5 décembre. Une signalisation appropriée sera mise en place afin de guider les automobilistes vers des voies alternatives et de minimiser l’impact dans le secteur.