L’église de Saint-Paul-de-la-Croix vendue

Le dossier complexe de la vente de l’église de Saint-Paul-de-la-Croix est clos. Le bâtiment religieux est officiellement passé aux mains d’acheteurs privés de la région de Toronto ce vendredi 11 novembre. Une situation pour le moins unique au Québec.

Yval Castonguay, président de la Fabrique de Saint-Paul-de-la-Croix, ne cachait pas sa joie en début d’après-midi. La signature des documents devant le notaire a mis fin à un long processus au cours duquel plusieurs embûches ont été surmontées. Il peut enfin souffler : mission accomplie.

«Tout est complété, alors je suis très heureux», a-t-il simplement partagé.

Le bâtiment est maintenant celui de Sabahat Qureshi et Irene Chen, un couple de la région de Toronto, en Ontario. En juillet, ils avaient expliqué être à la recherche d’une résidence estivale dans la région, eux qui apprécient beaucoup le Bas-du-Fleuve.

«Tous les projets que nous envisageons seront des lieux calmes et paisibles, qui vont de pair avec la communauté de Saint-Paul-de-la-Croix. L’église demeurera accessible pour la communauté», avait assuré le nouvel acquéreur lors d’un entretien avec le journal Info Dimanche.

Le couple mentionnait alors prévoir des travaux de restauration et d’entretien, mais ils n’envisageaient aucune construction pour le moment. «Ma conjointe aime l’architecture, le design, les églises. Elle en cherchait une depuis des années […] Nous avons fait nos recherches et nous connaissons les défis qui s’y rattachent. Ce n’est pas une décision spontanée, nous y pensions depuis très longtemps», avait ajouté M. Qureshi.

UN LONG PROCESSUS

Ce n’est pas avec bonheur que la Fabrique de la paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix a décidé de vendre son église. Elle n’avait toutefois plus d’autres choix, puisqu’elle n’avait plus les moyens d’assumer les frais courants d’entretien et de chauffage. La mise en vente sur le site immobilier Proprio Direct, en février 2022, avait attiré l’intérêt d’une trentaine d’acheteurs potentiels, tout comme celui des médias.

Plus de détails suivront…