Fête des lumières 2022 de Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles est heureuse d’annoncer le retour de la Fête des lumières pour l’année 2022. Celle-ci aura lieu le samedi 3 décembre prochain, de 10 h à 18 h à l’église de Trois-Pistoles.

Le comité d’organisation aspire à une édition qui proposera le retour d’une grande fête familiale ainsi qu’une activité spectaculaire à la tombée du jour, vers 16 h, pour mettre en lumière de façon festive l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles.

Le Marché public des Basques tiendra son marché de Noël dans la chapelle de l’église dès 10 h le matin, et ce, jusqu’à 16 h. Ce sont 23 exposants qui viendront proposer leurs produits aux saveurs locales ou de nature artisanale pour les emplettes des Fêtes. L’auberge le Cheval noir ouvrira également une boutique de Noël pour l’occasion et pour la période des Fêtes.

De 11 h à 13 h, l’organisme Croc-Ensemble des Basques lancera le bal des activités extérieures avec une soupe populaire ainsi que des saucisses à braiser sur les brasseros. Il sera aussi possible de se procurer des collations sucrées et salées ainsi que des cafés alcoolisés et des chocolats chauds, à la Salle Vézina de l’église.

La majorité des activités familiales seront offertes de 12 h à 18 h dans le Parc de l’église. Promenades en carriole, zone de jeux de la Maison de la famille, guimauves à faire griller sur les brasseros, musique d’ambiance et petit feu de joie. La reine des glaces viendra même faire son tour au courant de l’après-midi. Les enfants, comme les adultes, pourront admirer la visite de marionnettes géantes du Théâtre de la Dame de Cœur qui déambuleront dans le Parc de l’église au courant de l’après-midi. L’ensemble vocal Synergie viendra aussi remplir le cœur des familles avec des chants de Noël sous le gazebo du parc. Les citoyens sont invités à chanter avec eux et sont attendus dès 14 h 30 pour entonner leurs cantiques.

Dès la tombée du jour, vers 16 h et jusqu’à 17 h, un grand spectacle de percussions et de lumières sera présenté dans le Parc de l’église sur la façade nord de l’Église de Trois-Pistoles. C’est l’organisme Les Faiseux de Berlue de Matane qui en mettra plein la vue pendant que la troupe de percussions afro-brésilienne du groupe rimouskois Kalafuba battra le rythme.

Cet évènement festif et rassembleur marquera le début du temps des Fêtes à Trois-Pistoles et dans les Basques. Pour plus d’informations il faut contacter Mélanie Paquet de Tourisme les Basques au 418 851-1481 poste 3217.