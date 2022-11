Des élèves de 5e année et leur enseignante organisent une collecte de sang

La toute première collecte de sang scolaire au Bas-Saint-Laurent sera organisée le 30 novembre à l’école La Croisée II de Rivière-du-Loup par l’enseignante de 5e année, Mélissa Pelletier et ses élèves, en collaboration avec Héma-Québec.

Comptant 20 dons de sang à son actif, Mélissa Pelletier souhaitait faire une différence et impliquer ses élèves dans le processus. Jusqu’à maintenant, ils ont recruté 45 donneurs de 18 ans et plus. «Je trouvais que ce n’était pas quelque chose de très engageant pour ce que ça rapporte, ça sauve des vies. Peu de gens dans la population s’impliquent et donnent du sang», explique Mme Pelletier. Les élèves ont ainsi appris leurs groupes sanguins en classe et ont été sensibilisés au don de sang par l’équipe d’Héma-Québec.

L’objectif de 80 donneurs a été illustré au tableau au moyen d’un thermomètre qui se remplit au fur et à mesure que la date de la collecte s’approche. Les élèves ont recruté des parents et des gens de leur entourage qui pourraient devenir des donneurs réguliers par la suite.

«On a recruté beaucoup auprès du personnel de l’école. Les gens avaient le gout de s’impliquer, et pas seulement les enseignants. Tout le monde a voulu mettre son grain de sel», ajoute l’enseignante Mélissa Pelletier. Les élèves feront du bénévolat à l’accueil, aideront à remplir les questionnaires et distribueront des collations. La collaboration bénévole des parents a aussi été sollicitée.

Cette collecte a été jumelée celle qui se déroulera le lundi 28 novembre de 13 h 30 à 20 h et le mardi 29 novembre entre 13 h 30 et 20 h à l’Hôtel Levesque. L’objectif de donneurs est fixé à 200 pour chacune de ces deux journées. Le mercredi 30 novembre de 14 h à 20 h, la collecte aura lieu au gymnase de l’école La Croisée II au 15, rue Vézina à Rivière-du-Loup.

Selon le porte-parole d’Héma-Québec, Laurent-Paul Ménard, la collecte scolaire fait partie des efforts de recrutement de nouveaux donneurs. La frange de donneurs de 25 à 45 ans est difficile à joindre, selon M. Ménard, puisque ce sont des travailleurs en début de carrière ou des personnes ayant de jeunes familles. «Ils ont moins de temps libre, donc c’est un défi de les faire bouger. Le volet scolaire est une belle stratégie pour les atteindre. Il y a un volet scientifique qui peut s’intégrer avec les élèves.»

Héma-Québec cherche à recruter les personnes n’ayant pas fait de don à ce jour, mais qui y songent. «On a pu traverser la pandémie grâce aux dons de sang, les gens sont déjà sensibilisés, mais il faut qu’on refasse notre stock de sang neuf», ajoute-t-il. Toute personne en santé âgée de 18 ans et plus répondant aux critères d’admissibilité d’Héma-Québec peut donner du sang. Cependant, des délais inter-don sont à respecter, soit 56 jours pour un homme et 84 jours pour une femme.

Il est possible de prendre rendez-vous au hema-quebec.qc.ca, puisque ces collectes sont gérées par Héma-Québec. Les groupes sanguins O+ et O- sont particulièrement en demande en raison des besoins accrus des centres hospitaliers.