La Maison du notaire célèbre la fin de sa saison

L’organisme culturel pistolois, la Maison du notaire, souhaite célébrer en grand la fin de sa saison. Du 21 au 26 novembre prochain, une série d’activités créatives et ludiques sont prévues pour célébrer entre amis et famille.

L’année 2022 marquait plusieurs anniversaires importants pour l’organisme. Tout d’abord, le 50e anniversaire du regroupement des amis de l’art, qui a donné sa vocation culturelle à la maison a été atteint. Il s’agissait également du 180e anniversaire de la construction de la maison elle-même. Et bien sûr, la ville de Trois-Pistoles a eu 325 ans, à l’occasion desquels l’organisme a mis sur pied une exposition spéciale.

La Maison du notaire propose donc un calendrier d’activités pour toute la famille. Le lundi 21 novembre, les citoyens pourront participer à un atelier de broderie à thématique festive. Le mercredi 23 novembre, un atelier de façonnage de décorations des fêtes dans l’argile sera donné et le jeudi 24 novembre les personnes intéressées pourront participer à un atelier d’initiation à la linogravure.

Le 26 sera jour de célébration. Les participants pourront faire quelques emplettes des fêtes à la boutique, déguster une boisson chaude épicée aux pommes (alcoolisée ou non) et s’empiffrer de beignes maison. Les citoyens pourront également participer à deux ateliers durant la journée soit un de couronnes végétales festives et un de petites décorations des fêtes en argile. Ceux et celles qui auront participé à l’atelier du mercredi pourront donc apporter la touche finale à leurs propres créations et de nouvelles seront fournies aux autres participants.

La Maison du notaire invite toute la population à fêter la clôture de la saison. Pour s’inscrire ou pour de plus amples informations, il faut consulter la page Facebook de l’organisme.