Un premier bilan positif pour le conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac

En séance publique le 7 novembre, un an jour pour jour après les élections municipales, c’est avec beaucoup de fierté que le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais, a dressé un bilan des plus positifs pour la première année de mandat.

Un élément marquant de ce mandat est sans aucun doute la mise en place de l’aréna Cascades, du centre récréatif PGR ainsi que de la tour d’observation, et ce, tout en respectant le budget de ce projet. La réaction de la population face à ces nouvelles infrastructures est très positive, constate la Ville.

De plus, l’offre de loisirs pour les citoyens a été bonifiée avec l’ajout d’événements afin d’offrir une vie active sur quatre saisons. Parmi les projets à venir, il faut noter la mise à niveau de l’éclairage du terrain de baseball et du bloc sanitaire de la plage de Notre-Dame-du-Lac. De plus, l’achèvement de l’aménagement extérieur du centre récréatif est prévu dans le but d’offrir un produit de qualité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Par ailleurs, un programme de reconnaissance des bénévoles est également en réflexion.

Le Service d’urbanisme planche actuellement sur la mise à niveau de son plan d’aménagement ainsi que sur la refonte et l’uniformisation de la réglementation. La gestion de l’accès au lac et aux cours d’eau sera un élément important de cette nouvelle réglementation. La mise en place d’un programme de crédits de taxes favorisant la création de logements, qui sera adopté en décembre prochain, est l’une des premières initiatives municipales au Québec en ce genre.

Un des souhaits du conseil concernant le Service d’urbanisme est d’optimiser le processus d’émissions de permis en travaillant avec les forces et les expertises de chacun des membres de l’équipe en place. Ce sera d’ailleurs l’un des mandats du nouveau directeur du développement économique et de l’aménagement du territoire.

RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES

Des améliorations significatives ont été apportées en ce qui a trait à la structure opérationnelle afin de maximiser l’efficacité de chacun des services. Il faut évoquer également la promotion de deux membres de l’équipe de direction à titre de directeurs exécutifs afin d’apporter un soutien à la direction générale. Par la mise en place de cette nouvelle structurelle opérationnelle, la Ville souhaite que les employés soient encore plus fiers et heureux de travailler pour la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac.

Parmi les améliorations à venir, la Ville souhaite effectuer une gestion plus préventive de ses infrastructures et également revoir le programme de soutien aux entreprises.

COMMUNICATIONS ET RELATIONS AVEC LES CITOYENS

Pour les élus, les dossiers municipaux ont été répartis en fonction de leurs forces et leurs champs d’expertise, une façon de procéder qui facilite grandement la relation entre les élus et les citoyens. De plus, le conseil municipal s’est donné l’orientation de mettre davantage en valeur les bons coups municipaux ainsi que ceux des entreprises. Au niveau des communications, le défi est de maximiser l’adhésion de la population au portail citoyen.

En terminant, le climat positif actuel est la plus grande réalisation du conseil municipal selon le maire Denis Blais. «On entend de plus en plus parler de Témiscouata-sur-le-Lac positivement et ça me rend très fier et m’encourage pour la suite. Le climat social s’est grandement amélioré, on parle de nous pour les bonnes raisons. Nous avons eu une première année de bilan assez exceptionnelle et je tiens à remercier l’ensemble des conseillers ainsi que tous les employés de la Ville qui ont contribué à ces réussites.»

Le maire conclut son bilan en réitérant sa fierté pour la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et en mentionnant que de beaux défis sont à venir et qu’il relèvera chacun d’eux sur cette même lancée, en misant sur l’amélioration continue.