Une programmation diversifiée pour Rivière-du-Loup en Fêtes 

Les citoyens de la région louperivoise auront droit à un début de mois de décembre festif et éclaté. La programmation du nouvel événement Rivière-du-Loup en Fêtes, dévoilée cette semaine, promet plusieurs nouvelles activités et rendez-vous animés pour les petits et grands, du 2 au 11 décembre.

Marché de Noël, feux d’artifice, remises de cadeaux, spectacles…les festivités préparées par le comité organisateur de Rivière-du-Loup en Fêtes sont nombreuses et diversifiées. Une programmation intéressante, rendue possible grâce à la participation de nombreux partenaires et gens d’affaires qui n’ont pas hésité à s’impliquer et contribuer à leur façon.

Parmi ces collaborateurs, on retrouve la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup qui a accepté d’être le partenaire majeur de l’événement et de contribuer directement à son succès. Desjardins présentera notamment une soirée de feux d’artifice qui aura lieu au Parc du Campus-et-de-la-Cité, le samedi 10 décembre, à 20 h, pour le bonheur de tous.

«Étant à la fois président d’honneur et partenaire prestige permettant la présentation de splendides feux d’artifice, notre institution réitère son engagement auprès de notre milieu en plus de contribuer à la relance d’un événement familial haut en couleur», a mentionné Serge Ferrand, directeur général de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup.

MARCHÉ DE NOËL BERGER

L’implication de l’entreprise Berger, également partenaire prestige, permet quant à elle de proposer pour la toute première fois un tout nouveau concept de Marché de Noël, dont le comité organisateur est particulièrement fier. Celui-ci se déroulera à l’église de Saint-Ludger du 2 au 4 et du 9 au 11 décembre. Il permettra de mettre en valeur nombreux artistes et artisans. Les deux fins de semaine seront bien remplies, puisqu’elles affichent déjà complet au niveau des exposants. L’entrée y sera gratuite pour tous.

Notons que tout au long du Marché de Noël Berger, le parc Vézina, situé juste à côté de l'église, sera aménagé dans une ambiance festive hivernale grâce à l’entreprise Ray Réfrigération, autre partenaire de l’événement. Plusieurs surprises attendent les visiteurs avec la collaboration d’Espace Centre-ville, de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup et de l’entreprise Les Dés-Tendus.

SOIRÉE D’OUVERTURE ET AUTRES ACTIVITÉS

La soirée d’ouverture de l’événement sera célébrée le vendredi 2 décembre, toujours à l'église de Saint-Ludger, point central de la programmation. Elle donnera le coup d’envoi des festivités dont le retour est attendu depuis longtemps. Pour cette soirée, et celle du 9 décembre, le Père Noël sera d’ailleurs en mission spéciale.

En effet, les entreprises Lepage Millwork et JM Bastille se sont associés pour rendre possible cette activité incontournable. Ces deux partenaires ont fait l’achat de 500 cadeaux qu’ils distribueront aux enfants de 16 h à 19 h. Chaque soir, les 250 premiers enfants recevront donc un cadeau des mains du Père Noël. Pour couronner le tout, l’équipe de la Maison de la famille sera sur place pour aider à la remise des cadeaux.

Soulignons qu’il y aura de l’animation pour les petits et pour les grands au cours des deux fins de semaine de Rivière-du-Loup en Fêtes. L’espace ludique Soucy Industriel fera place à des contes animés, des pièces de théâtre, des spectacles pour enfants et bien d’autres surprises. Quant à l’espace création GLMC, il permettra aux enfants de s’amuser et de bricoler.

PRIX TOTALISANT 2 500 $

Par ailleurs, grâce à de nombreux partenaires, le comité de Rivière-du-Loup en Fêtes offrira la chance de gagner l’un des trois paniers de Noël d’une valeur totalisant 2 500 $. Le grand prix comprend entre autres une carte cadeau de 500 $ de la pharmacie Familiprix de Rivière-du-Loup des certificats cadeaux des différents hôteliers et restaurateurs locaux, de même qu’une multitude de produits régionaux. Le deuxième prix sera assorti d’une barre de son du Centre Hi-Fi, de nombreux certificats et produits régionaux.

L’organisation de Rivière-du-Loup en Fêtes tient à remercier l’ATR Bas-Saint-Laurent, via son enveloppe de partenariat régional en tourisme financée par le Ministère du tourisme, pour sa «collaboration exceptionnelle» à la tenue de l’événement, de même que la MRC de Rivière-du-Loup et la Ville de Rivière-du-Loup.

Rappelons que pour l'événement de 2022, les efforts sont concentrés dans une programmation planifiée en partenariat avec des organismes déjà bien établis. En effet, Rivière-du-Loup en spectacles, Espace centre-ville et le Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup, le Musée du Bas-Saint-Laurent, l’École de musique Alain Caron seront, entre autres, de fiers collaborateurs. La coordination a été confiée à l'équipe de Tourisme Rivière-du-Loup.

Plus de détails suivront...