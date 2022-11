Pannes de courant dans le Témiscouata

C’est dans le cadre de son 2e Grand rendez-vous que la MRC de Rivière-du-Loup a souligné ses 40 ans d’histoire, le 25 octobre dernier. Plus de 70 participants dont d’anciens préfets et directeurs généraux, les élus du conseil de la MRC, des conseillers municipaux, plusieurs partenaires territoriaux et l’ensemble des employés de la MRC ont été ...