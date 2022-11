Une assemblée d’information et de mobilisation pour l’église Notre-Dame-des-Neiges

Les citoyennes et les citoyens de Trois-Pistoles et de la MRC Les Basques sont conviés à une assemblée populaire d’information et de mobilisation ayant pour thème «Notre église, des chantiers à poursuivre!», le lundi 21 novembre, dès 19 h, à la salle du conseil municipal de Trois-Pistoles. Celle-ci est située au 2e étage de l’édifice du 5, rue Notre-Dame Est.

Depuis près de trois ans, un comité de coordination formé de représentantes et de représentants de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, de la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges, du Comité d’embellissement de Trois-Pistoles, de la SADC et du CLD des Basques, de la Ville de Trois-Pistoles et de la MRC des Basques travaille activement au développement d’un imposant projet de valorisation patrimoniale, culturelle et touristique de l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles.

Plusieurs étapes ont déjà été franchies et divers partenaires locaux, régionaux et nationaux ont confirmé leur intérêt ou leur engagement dans ce projet dont la portée socioéconomique sera ressentie dans la MRC Les Basques et toute la région du Bas-Saint-Laurent. Il s’agit non seulement de restauration, de préservation et de sauvegarde de l’église, mais aussi du maintien de sa vocation et de la maximisation de son potentiel touristique, culturel et économique.

Il reste toutefois du travail à faire et l’appui populaire jouera un rôle essentiel dans l’avènement de ce projet. L’aboutissement souhaité est étroitement lié, entre autres, à la consolidation et à la redynamisation de la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges et de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles.

Le comité de coordination en place souhaite, le 21 novembre prochain, faire part de sa vision et de ses visées quant à l’exploitation du plein potentiel de l’église Notre-Dame-des-Neiges, susciter une mobilisation populaire en faveur de son projet de valorisation et solliciter l’implication de membres de toute la communauté des Basques.

Les citoyennes et les citoyens désireux de jouer un rôle actif dans le développement et la mise en œuvre d’une vision novatrice de la valorisation de l’église Notre-Dame-des-Neiges, un monument patrimonial distinctif à l’échelle du Québec, sont bienvenu.e.s.