La MRC de Rivière-du-Loup souligne ses 40 ans d’histoire

C’est dans le cadre de son 2e Grand rendez-vous que la MRC de Rivière-du-Loup a souligné ses 40 ans d’histoire, le 25 octobre dernier. Plus de 70 participants dont d’anciens préfets et directeurs généraux, les élus du conseil de la MRC, des conseillers municipaux, plusieurs partenaires territoriaux et l’ensemble des employés de la MRC ont été conviés à l’Espace collectif Berger à Saint-Modeste.

À cette occasion, la MRC a dévoilé de nouveaux outils présentant son organisation et ses réalisations, soit deux capsules vidéo, une brochure couleur et des fiches d’informations. Lors de cette demi-journée, les participants ont pu choisir parmi quatre ateliers abordant les thèmes de la mobilisation, la concertation, la consultation et le rôle des agents de développement rural, agricole ou social, en plus de l’aménagement du territoire, le développement social et le rôle d’évaluation municipale.

Depuis la création des MRC en 1982, beaucoup de chemin a été parcouru. «Au fil des ans, de nouvelles compétences et responsabilités se sont ajoutées à la compétence d’origine en aménagement du territoire, si bien qu’aujourd’hui la MRC est devenue un acteur incontournable dans le développement économique, social, culturel et environnemental du territoire», souligne Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. À titre de 5e préfet, il soulignait la transformation grand V qu’a subie la MRC depuis les dernières années.

«Dans un écosystème d’aménagement et de développement de son territoire, la MRC est aujourd’hui bien positionnée, portée par la qualité de ses ressources humaines, la vision rassembleuse d’élus, les valeurs de l’organisation, la grande cohésion, la complémentarité, l’entraide et le soutien, collectivement construit, entre la MRC et les municipalités locales», précise le directeur général Jocelyn Villeneuve.

Si le passé est garant de l’avenir, la MRC peut déjà percevoir un futur rempli de projets porteurs et d’occasions de coopérer avec les municipalités.