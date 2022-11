Amélie Dionne se joint au cabinet de la ministre Caroline Proulx

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, que la députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne, s’est jointe à son cabinet à titre d’adjointe gouvernementale au Tourisme.

Cette nomination vise à appuyer la ministre dans l’exercice de ses fonctions, qui consistent entre autres à soutenir la croissance et la promotion du tourisme au Québec dans une perspective de prospérité économique et de développement durable. Bien au fait des enjeux de développement touristique régionaux et nationaux, la nouvelle députée sera appelée à jouer un rôle significatif dans la poursuite des objectifs gouvernementaux en matière de tourisme.

«Le Québec, c’est un territoire d’une superficie de 1,7 million de kilomètres carrés. Nous ne serons pas de trop de trois pour les ambitions que nous avons en matière de développement touristique. On doit continuer de soutenir ce secteur ainsi que l’ensemble de nos régions pour qu’elles puissent atteindre tout leur potentiel. Les besoins sont grands, mais les défis stimulants», a souligné Caroline Proulx.

«Je suis très heureuse de la fonction que m’a confiée Mme Proulx. J’ai eu la chance d’œuvrer au sein de son cabinet et j’ai également été impliquée dans plusieurs projets de développement touristique. Le Bas-Saint-Laurent possède un potentiel incroyable, et ce sera pour moi un honneur de contribuer à faire rayonner cette région ainsi que l’ensemble des régions du Québec», a mentionné Amélie Dionne.