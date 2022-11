Plus de 31 M$ pour la nouvelle école de Rivière-du-Loup 

Il fallait s’y attendre, mais la construction de la nouvelle école primaire de Rivière-du-Loup nécessitera des investissements plus importants que ce qui avait été anticipé il y a plusieurs mois. Le Centre de services scolaire de Kamouraska/Rivière-du-Loup a obtenu cette confirmation à l’ouverture des soumissions, le 3 novembre.

C’est l’entreprise Construction Marcel Charest et Fils qui a déposé l’offre la plus basse à tout près de 31 M$, avant taxes. Il s’agit d’une somme considérablement plus élevée que celle de 28,4 M$ annoncée par le gouvernement en septembre 2020 à travers le Plan québécois des infrastructures 2020-2030.

Au total, trois soumissions ont été reçues pour le projet, après que plusieurs délais été octroyés aux entrepreneurs intéressés. Construction Citadelle a proposé de réaliser le projet pour pratiquement 31,4 M$, tandis que l’offre de Kamco Construction s’élevait à près de 34,3 M$.

Le projet de nouvelle école à Rivière-du-Loup est dans les plans depuis quelques années déjà. Il permettra, selon le CSS, «de répondre au besoin des écoles du secteur de Rivière-du-Loup où la capacité d’accueil est largement dépassée depuis quelques années».

L’appel d’offres comprenait la construction des nouvelles classes préscolaires et primaires, du service de garde et des espaces connexes, d’un plateau de gymnase double ainsi que l’aménagement paysager extérieur complet du terrain. Elle comptera aussi des aires collaboratives et des espaces verts.