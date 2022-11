Création du fonds les Vieux Moulins

La Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup est fière d’avoir contribué à la réalisation de l’entente de coopération unique visant à soutenir les secteurs de l’éducation, du patrimoine et de la santé. Les trois secteurs sont respectivement représentés par la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert, la Société de conservation du patrimoine Massé, et l’École des Vieux-Moulins.

En fait, le Fonds philanthropique de la Fondation de l’École des Vieux-Moulins, administré par la Fondation Québec Philanthropique depuis 2005, a évolué dernièrement pour devenir ces trois fonds philanthropiques.

Dès maintenant, les donateurs pourront contribuer aux Fonds les Vieux Moulins directement via le site internet en choisissant le secteur qu’ils désirent soutenir (éducation, patrimoine ou santé) au https://quebecphilanthrope.org/fonds/fondation-de-lecole-des-vieux-moulins/. Le fonctionnement de ce fonds permet un bénéfice distribuable qui sera remis par la Fondation Québec Philanthrope à la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et ce, une fois par année. La municipalité est un donataire reconnu par l’Agence du revenu du Canada, et redonnera les sommes aux trois organismes. Un reçu fiscal sera automatiquement remis par la Fondation Québec Philanthrope aux généreux donateurs afin qu’ils puissent jouir des crédits d’impôt pour dons de charité.

Cette ingénieuse collaboration soutiendra ainsi des organismes importants pour le développement économique et social de la municipalité. Grâce à l’apport et la contribution de la population et des entreprises pour ces secteurs de compétences municipales, l’administration devient donc un appui philanthropique auprès de ces organismes dans la réalisation de leurs missions respectives.

«Ce changement s’inscrit dans la vision de la philanthropie d’impact de la Fondation qui est de poser des actions pertinentes et conséquentes dans une perspective juste, durable et équitable, et réaliser des actions locales, simples, directes. […] Ce changement aura un impact positif, j’en suis certain», mentionne André Roy, président directeur général de Fondation Québec Philanthrope.