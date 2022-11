Notre-Dame-des-Sept-Douleurs veut un navire complémentaire

Après quatre pannes de son service de traverse entre l’ile Verte et la municipalité de L’Isle-Verte survenues au cours des mois de juillet et d’aout, la mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Louise Newbury, a réitéré sa demande à la Société des traversiers du Québec pour mobiliser un navire supplémentaire assurant un lien fluvial vers l’ile.

«Nous avons un super beau bateau qui fait le travail [NDLR : le NM Peter-Fraser], mais avoir un navire complémentaire en cas de bris aurait sauvé beaucoup de tracas à tout le monde», indique Louise Newbury.

Elle ajoute que cette demande est adressée depuis plusieurs années déjà par la municipalité. «Nous sommes désavantagés par les marées et une semaine sur deux pendant l’été, le navire ne peut pas traverser en raison de leur faible amplitude», ajoute la mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Les quatre bris du NM Peter-Fraser sont survenus en juillet et en aout, en pleine saison touristique. Les effets se font sentir rapidement sur l’ile, dont l’économie est basée en grande partie sur le tourisme. Le navire construit en 2012 au Chantier naval Forillon de Gaspé peut accueillir 70 passagers et 12 véhicules.

L’accès à un plus petit bateau-piéton d’environ 12 places, qui pourrait traverser lors des marées de plus faible amplitude, permettrait aux résidents de l’ile de pouvoir se rendre à des rendez-vous médicaux, de faire l’épicerie et faciliterait leur mobilité, croit Mme Newbury.

«Les évènements de cet été nous donnent raison, plusieurs personnes, dont des touristes, sont restées prises au quai du village lors des bris. Un bateau de relève aurait permis de les faire traverser […] Il y a même une personne qui a dû coucher dans son auto parce que tous les hôtels étaient pleins […] Lors des pannes, le service d’hélicoptère s’est mis en branle très rapidement, mais il n’a pas le même port d’attache. L’héliport est situé à environ 7 kilomètres du quai. Ça fait le travail, mais ce n’est pas le système idéal.»

Une rencontre avec la Société des traversiers du Québec a eu lieu à ce sujet le 20 octobre. La Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs voudrait que le bateau faisant partie du plan de relève de la STQ puisse servir de bateau complémentaire lors des marées de faible amplitude.

De son côté, le conseiller en communication à la Société des traversiers du Québec, Bruno Verreault, confirme que la STQ est présentement en processus d’acquisition afin de trouver un navire «interopérable» pour desservir l’ile Verte et L’Isle-aux-Grues dans le cadre de son plan de relève. «Cela faisait déjà partie de notre réflexion d’acquérir un navire pour l’ile Verte. Il y avait déjà un plan aérien fonctionnel, donc on avait cette agilité», explique M. Verreault. La STQ veut faire l’achat d’un navire existant qui serait opérationnel dès l’été prochain. Le bateau serait ainsi disponible en tout temps pour ces deux iles en cas de besoin. Le type de navire n’a pas été précisé pour le moment par la STQ.

La traverse L’Isle-aux-Grues-Montmagny est assurée par le NM Grue-des-Îles, construit en 1980. Il a une capacité de 293 passagers et de 23 véhicules.