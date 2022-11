La facture de déneigement triple à Saint-Antonin 

La Ville de Saint-Antonin devra débourser beaucoup plus d’argent pour le déneigement de la vingtaine de kilomètres de rue de son territoire, cet hiver. Piégés devant une seule soumission à quelques semaines de l’hiver, les élus municipaux ont récemment adopté l’octroi d’un contrat de cinq ans d’une valeur évaluée à un peu plus de 2,4 M$.

Concrètement, il en coutera environ 418 000 $ - plus taxes - par année pour le déneigement des rues d’ici décembre 2027. Il s’agit d’une somme pratiquement trois fois plus élevée que celle d’environ 150 000 $ payée dans les dernières années.

Auparavant, plusieurs contracteurs effectuaient la tâche pendant la saison estivale. Pour les prochains hivers, la responsabilité reviendra uniquement aux équipes d’Excavations Bourgoin & Dickner inc.

L’entreprise louperivoise a obtenu le contrat après avoir été la seule à soumissionner lors du dernier appel d’offres lancé en octobre par Saint-Antonin. «C'est cher, c'est vrai, mais en ce moment, nous sommes juste contents d’avoir eu quelqu’un», a réagi le maire Michel Nadeau, résigné.

Il explique que les derniers mois ont été compliqués dans le dossier du déneigement. Depuis le printemps dernier, la Ville a lancé plusieurs appels d’offres, sans jamais obtenir un retour.

«On savait très bien que les contracteurs font face à différents défis, dont celui de la main d’œuvre. On s’est donc pris d’avance et on a commencé nos démarches en mai. Mais ça n’a rien donné. Personne n’a répondu à nos trois premiers appels d’offres, on n’a eu aucun suivi», a regretté M. Nadeau, toujours un peu estomaqué de la situation.

La dernière tentative a finalement été la bonne. Saint-Antonin a offert un contrat de cinq ans pour être plus attractive auprès des entreprises à la recherche d’une certaine stabilité.

«On avait essayé pour un an ou même trois ans, sans réponse. Alors nous y sommes allés pour cinq […] Rendu à ce moment-ci de l’année, on ne pouvait plus retourner en appels d’offres une autre fois. Il est tard, la neige arrive et il nous faut offrir un service», a-t-il déclaré, ne cachant pas avoir peur d’être pris.

