Des actions pour une région riche de sa diversité 

Après plusieurs mois de travail et de consultations, la MRC de Rivière-du-Loup a accouché de son tout premier plan d’action en matière d’immigration. Une étape importante afin de concrétiser sa volonté de favoriser l’accueil, l’intégration et la pleine participation des personnes issues de l’immigration au sein de ses communautés.

Réalisé en collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, puisqu’il s’inscrit dans son programme d’aide aux collectivités, le plan d’action vise à ajouter des leviers d’action, à faire reconnaître dans la communauté l’importance de la diversité et à favoriser le passage de l’inclusion à l’enracinement des personnes issues de l’immigration dans la région.

Le document est d’ailleurs composé d’une quinzaine d’actions concrètes visant à atteindre différents objectifs concernant l’accueil global (structure), la communication et la sensibilisation, ainsi que l’inclusion et l’enracinement, d’ici 2025.

Par celles-ci, on souhaite sensibiliser et concerter la population et les partenaires des milieux municipaux, privés et communautaires aux enjeux de l’immigration, mais aussi préparer les communautés à s’adapter et à favoriser l’accueil et l’inclusion des personnes immigrantes. Permettre une plus grande ouverture de la population à la diversité et contrer les préjugés sont aussi des visées au cœur de la démarche.

«Ce plan d’action se veut un message fort d’inclusion et une manière de pouvoir partager cette richesse de pouvoir accueillir des personnes issues de l’immigration sur le territoire», a fait valoir la directrice du développement social à la MRC de Rivière-du-Loup, Anais Giroux-Bertrand.

Plus de 70 personnes ont été consultées au cours du processus, huit groupes de discussion ont été formés et différents comités ont été composés pour son écriture et sa révision. La consultation a inclus des professionnels des milieux de la santé, entrepreneurial, scolaire, municipal et communautaire.

Texte complet à lire dans votre édition papier d'Info Dimanche.