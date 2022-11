Devenir serveur d’un soir pour une bonne cause

Durant tout le mois d’octobre, le Bar 101 de Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Cabano) a accueilli des serveurs d’un soir tous les vendredis du mois. Au total, 2 710 $ ont été amassés pour quatre différents organismes.

Le 7 octobre, Dany Gagnon a débuté la soirée en amassant 370 $ pour la maison des jeunes de Cabano. De son côté, Patrick Bouvier a fermé le bar avec une somme de 435 $ pour la cause du cancer. Le 14 octobre, Jimmy Dumphy et Louis Dion, deux membres du groupe Knobless ont recueilli 395 $ pour la maison des jeunes de Cabano. Le 21 octobre, Steven Ouellet a terminé avec 510 $ pour la cause de la prévention du suicide. Le dernier vendredi du mois, le 28 octobre, Julien Moreau a accumulé 1000 $ pour les grands brûlés.

L’instigatrice de l’initiative, Marie-Soleil Havard, employée depuis 4 ans au Bar 101, est heureuse de voir l’engouement porté envers les soirées «Serveur d’un soir». Elle souhaitait, par leur mise en place, créer un rassemblement pour les gens, les amener à se réunir pour la bonne cause.

La propriétaire, Madeleine Morin, trouve que l’occasion était inouïe pour redonner de l’argent à des organismes : «On sait que les gens quand on parle des causes, ils sont toujours assez généreux». Les pourboires amassés ont été également séparés entra la serveuse sur place et pour l’organisme serveur d’un soir, puis des moitié-moitié ont aussi été réalisés pour recueillir plus d’argent pour les causes.

Dans le futur, la propriétaire pense à réitérer l’expérience et espère avoir donné le goût à d’autres commerces de faire le même genre de soirée.